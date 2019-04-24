Эксперт оценил качество российского творога в преддверии Пасхи

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Руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов в беседе с НСН оценил качество российского творога в преддверии Пасхи.
Эксперт оценил качество российского творога в преддверии Пасхи
  • РИА Новости

«В первую очередь проблемы могут быть с творогом, который используется без тепловой обработки, ещё и длительно хранится. Сейчас достаточно тёплая погода», — заявил он.

По его словам, большинство проверенных образцов обычного творога, который реализуется в торговой сети, не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Кроме того, источником довольно опасных микроорганизмов могут быть яйца, но достаточно долгая варка гарантирует безопасность, добавил эксперт.

Ранее Nation News сообщало, что «Роскачество» дало рекомендации по выбору ингредиентов для кулича на Пасху.

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