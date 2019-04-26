Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с пятилетним Марком Колибердой, которого, вопреки решению суда, удерживает его отец. Об этом RT рассказали в ведомстве.

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«Генеральная прокуратура России поручила прокурору Красноярского края проведение проверки по обращениям Татьяны Колиберды по поводу нарушения её родительских прав и по другим вопросам. Исполнение поручения находится на контроле Генпрокуратуры России», — заявили в пресс-службе.

Ранее RT сообщал, что более года назад Максим Колиберда без ведома матери вывез сына из Москвы в Красноярск, а затем подал на развод. Суд определил место пребывания мальчика с матерью, Татьяной Колибердой, в столице, однако отец отказывается передать ей сына.

Прокуратура Красноярского края констатировала возможную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего Марка Колиберды.

Ситуация также находится на контроле у уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.