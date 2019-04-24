В прокуратуре Красноярского края сообщили о возможной угрозе жизни пятилетнего Марка Колиберды

Жизни и здоровью пятилетнего Марка Колиберды, которого отец незаконно удерживает вопреки решению суда, может угрожать опасность, заявили RT в прокуратуре Красноярского края. В связи с этим администрация Советского района Красноярска вынесла распоряжение отобрать ребёнка у отца и передать его матери — Татьяне Колиберде. Женщина уже больше года пытается вернуть сына, которого её бывший муж вывез из Москвы в Красноярск. Как сообщили RT в прокуратуре, сейчас местонахождение мужчины и Марка не установлены.

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Прокуратура Красноярского края и города Красноярска взяла на особый контроль дело пятилетнего Марка Колиберды. Мальчика удерживает его отец Максим Колиберда вопреки решению суда, согласно которому ребёнок должен проживать с матерью.

«В связи с возникшими основаниями полагать о наличии непосредственной угрозы жизни и здоровью малолетнего, прокуратура края направила Министру образования края Светлане Маковской информацию о необходимости рассмотрения вопроса об отобрании ребёнка у отца в порядке ст. 77 СК РФ, — заявили RT в прокуратуре. — По результатам её рассмотрения руководителем администрации Советского района Красноярска (органа опеки и попечительства) вынесено распоряжение об отобрании малолетнего ребёнка у отца».

Как поясняет мать ребёнка Татьяна Колиберда, решение суда не исполняется более полугода. «Ни судебные приставы, ни органы опеки, ни участковый врач не знают, где сейчас Марк и что с ним», — переживает женщина.

9 декабря 2017 года отец Марка вывез ребёнка из Москвы в Красноярск без ведома матери, а несколькими днями позже подал на развод. Суд определил место пребывания мальчика с матерью в столице, однако Максим Колиберда отказывается передавать сына.

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) 22 января 2019 года было опубликовано сообщение о розыске Марка Колиберды и его отца Максима Колиберды с ориентировками. В частности, про отца написано: «Агрессивен, может оказать сопротивление (в том числе при просьбе предъявить документы)».

По словам представителей прокуратуры Красноярска, приставы неоднократно выезжали по известным адресам места жительства Максима Колиберды, направляли требования об исполнении судебных актов и повестки о привлечении мужчины к административной ответственности по частям 1, 2 ст. 17.15 КоАП РФ.

«Розыскные мероприятия проходят по возможным местам нахождения отца и сына, а также в частных дошкольных, физкультурно-спортивных учреждениях, музыкальных и художественных школах и медицинских организациях. По просьбе и. о. главного судебного пристава Красноярского края Сергея Неведомского личный состав районных отделов полиции края оказывает содействие в розыске», — отмечают в прокуратуре.

По информации прокуратуры Красноярска, сейчас в Советском районном суде слушается дело об ограничении в родительских правах Максима Колиберды. По словам Татьяны Колиберды, в рамках судебного процесса об ограничении прав она и бывший муж прошли психиатрическую экспертизу.

«В экспертизе написано, что Максим Александрович представляет опасность для Марка, и он уже нанёс ему психотравму своими действиями, — рассказала Татьяна. — Именно потому, что у Максима Александровича в ходе психиатрической экспертизы было диагностировано параноидное расстройство со склонностью к формированию сверхценных идей. Если грубо говорить, то у Максима паранойя, и он не может трезво оценивать ситуацию. Так же в экспертизе психиатрами было выявлено, что Максим не отдаёт себе отчёта о своих поступках и не может предугадать, как будет развиваться ход событий, в сложные моменты может не осознавать, какие последствия будут у его поступков. Это касается и вождения машины, например».

По мнению матери Марка, после результатов психиатрической экспертизы чиновники должны приложить все усилия для возвращения ей сына.

«Чиновники боялись жалоб со стороны бывшего мужа, судов, но сейчас уже нечего бояться, если в экспертизе написано: «Спасайте ребёнка», — плачет мама Марка. — Я не могу понять, почему те, у кого в руках есть власть, кто может помочь, отворачиваются или, глядя мне в глаза, говорят: «Да, мы вам поможем, мы спасём Марка. А потом закрывают дверь за мной и забывают и обо мне и о моём сыне».

RT связался с пресс-службой губернатора Красноярского края Александра Усса, однако там сообщили, что вопрос не может быть взят на контроль, так как не находится в компетенции главы края.

Прокуратура констатирует, что в рамках проверки исполнительного производства были выявлены нарушения, в частности, бездействие судебного пристава — исполнителя. На этом основании прокурор Советского района Красноярска внёс представление бывшему главному судебному приставу края Елене Ловандо.

По словам Татьяны Колиберды, она неоднократно обращалась в полицию с просьбой помочь в розыске ребёнка.

«Видя, как работают правоохранительные органы, я сомневаюсь, что они готовы оказывать содействие, — жалуется Татьяна. — Я очень долго рассказывала оперуполномоченному, что помимо физического насилия есть ещё психическое, которое намного страшнее. От него не остается видимых следов, но в голове ребёнка всё полностью перестраивается. Меня никто не услышал, и где ребёнок никто не знает».

В прокуратуре заявили, что в связи с неполнотой проверочных мероприятий принятые по ним постановления от отказе в возбуждении уголовного дела отменены. Между тем ГУ МВД России по краю внесло информацию об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, привлечении допустивших их должностных лиц к дисциплинарной ответственности, а также принятии мер по надлежащей организации дополнительных проверок по заявлениям Татьяны Колиберды.

По информации, которую сообщил прокурору врио начальника Отдела полиции № 11 МУ МВД России «Красноярское» Виталий Исаков, местонахождение Марка Колиберды до сих пор не установлено.

«Действовать нужно незамедлительно»

RT обратился к уполномоченному при президенте по правам ребёнка Анне Кузнецовой с просьбой оказать содействие скорейшему возвращению Марка Колиберды матери. По её словам, данная ситуация находится на контроле уже более года, и есть много вопросов к бездействию судебных приставов в Красноярске.

«Мы знаем о решениях прокуратуры, где отмечена непосредственная угроза жизни и здоровью ребёнка. Действовать нужно незамедлительно. Причем действовать должны не только судебные приставы, но и иные правоохранительные органы и органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе органы опеки и попечительства. В данном случае жалко, прежде всего, ребёнка, который стал заложником этой ситуации. Это большая беда. Я уверена, что сегодня, подключив все рычаги — и Генпрокуратуру, и ФССП России, и все уполномоченные ведомства — нам удастся добиться правды и исполнения существующих норм закона», — комментирует Кузнецова.

Анна Кузнецова также подчеркнула, что необходимо совершенствовать существующие нормы закона, чтобы не допускать в будущем подобных ситуаций.

«Мы рассматриваем различные обращения по совершенствованию законодательства, в том числе и необходимость или возможность приравнять удержание ребёнка одним из родителей вопреки решению суда к похищению в то время, когда родитель ещё не лишён родительских прав, — объясняет Кузнецова. — Такой подход помог бы принимать более действенные меры в отношении тех граждан, которые не исполняют решения судов».

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, подобные ситуации осложняются ещё и тем, что, найдя «похищенного» ребёнка, приставы чаще всего не могут исполнить решение суда — вернуть его другому родителю.

«Это самое слабое звено в существующем сегодня механизме розыска «детей раздоров», — говорит депутат.

По мнению председателя Общественного Совета при уполномоченном при президенте по правам ребёнка Андрея Коченова, необходимо ужесточить наказание для людей, которые не исполняют судебные решения.

«На сегодняшний день санкции в отношении граждан, не исполняющих судебные решения, почти никакие — незначительные штрафы, — комментирует Коченов. — Я за ужесточение наказания для таких нарушителей. Кроме того, необходимо вводить при разводе систему медиации. Суды, принимающие решения по таким делам, должны опираться на мнения специалистов, если сами бывшие супруги не смогли по-хорошему договориться. Мы за то, чтобы не нарушались права ни одного, ни другого родителя, а главное — ребёнка, для которого дороги и мама, и папа».