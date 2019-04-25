В Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира вынужденно сел самолёт

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Самолёт авиакомпании «ЮТэйр», следовавший рейсом Сургут — Москва, вынужденно сел в Тюмени из-за пассажира, которому стало плохо.
В Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира вынужденно сел самолёт
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы перевозчика.

«Командир судна принял решение посадить самолёт в Тюмени, чтобы пассажир как можно быстрее получил помощь медиков», — уточнил собеседник агентства.

Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, пациента доставили в медсанчасть с подозрением на неврологическую патологию.

Ранее сообщалось, что летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.

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