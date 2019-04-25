В Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира вынужденно сел самолёт
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы перевозчика.
«Командир судна принял решение посадить самолёт в Тюмени, чтобы пассажир как можно быстрее получил помощь медиков», — уточнил собеседник агентства.
Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, пациента доставили в медсанчасть с подозрением на неврологическую патологию.
Ранее сообщалось, что летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.