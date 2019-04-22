Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.

«Самолёт, совершавший рейс ZF-2433 по маршруту Красноярск — Пхукет, совершил вынужденную посадку в Китае, в аэропорту Чэнду. На борту 236 пассажиров, посадка прошла в штатном режиме», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы авиакомпании.

Отмечается, что командир принял решение о посадке из-за обнаружившейся технической неисправности.

В настоящее время авиакомпания готовит к отправке в Китай резервное судно.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 757, следовавший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Тегерана.