Следовавший из России в ОАЭ пассажирский самолёт экстренно сел в Иране

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Пассажирский самолёт Boeing 757, следовавший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Тегерана.
Следовавший из России в ОАЭ пассажирский самолёт экстренно сел в Иране
  • © Global Look Press

Об этом сообщает Mehr.

Отмечается, что причиной приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Как отмечает агентство, после посадки у 63-летнего мужчины диагностировали инфаркт миокарда.

В аэропорту пассажира уже ждала бригада скорой помощи, которая экстренно доставила его в больницу.

В октябре 2018 года врач по функциональной диагностике московского футбольного клуба «Динамо» Михаил Малышев в беседе с ФАН рассказал о спасении пассажирки самолёта, следовавшего рейсом Грозный — Москва.

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