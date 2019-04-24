В МВД объяснили порядок получения жителями ДНР и ЛНР гражданства России

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Жители Донбасса смогут обратиться за получением российского гражданства без отказа от украинского. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
В МВД объяснили порядок получения жителями ДНР и ЛНР гражданства России
  • РИА Новости

«Планируется, что приём заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области», — указывается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, предположительный срок рассмотрения заявления — до трёх месяцев.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса. 

Как пояснил российский лидер, решение об упрощении процедуры получения гражданства России для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины носит гуманитарный характер.

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя данное решение, обвинил Россию в подготовке к «аннексии Донбасса».

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