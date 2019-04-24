Эксперт рассказала о пользе средиземноморской диеты
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«Средиземноморская диета считается одной из самых полезных, там очень много рыбы и морепродуктов. Эти продукты содержат меньше холестерина и хорошо усваиваются. И конечно, эта диета помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она.
В качестве примера эксперт привела Италию, где люди едят много, но ожирения у них мало. Как пояснила Аплетаева, итальянцы едят очень много макарон и хлеба, но основное питание сбалансировано.
По словам эксперта, в средиземноморской диете мало насыщенных жиров и много ненасыщенных.
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