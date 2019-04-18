Эксперт рассказала о пользе и вреде кефира

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Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о пользе и вреде кефира.
Эксперт рассказала о пользе и вреде кефира
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

«Кефир подходит для питания здоровых людей, но если пить его в большом количестве, то можно получить избыток насыщенных жиров. Молочный жир, находящийся в составе продукта, как раз относится к этому типу», — заявила она.

По её словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо выбирать напиток с наименьшей долей жирности.

Как отметила эксперт, аккуратность в употреблении кефира нужно проявлять тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Есть ещё люди, не переносящие лактозу. Им также нужно с опаской относиться к кефиру. А в целом, если употреблять через день по стакану напитка, это оптимально», — добавила она.

Ранее «Роскачество» подвело итоги проверки кефира.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложения по расширению производства полезных продуктов в России.

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