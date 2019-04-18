«Роскачество» подвело итоги проверки кефира

«Роскачество» проверило новые торговые марки кефира из десяти регионов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Исследовалась продукция из Рязанской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Тульской, Тверской и Ярославской областей, а также из Санкт-Петербурга, Чувашии и Башкирии.

Кефир изучили по 35 критериям. В частности, проверялись содержание тяжёлых металлов, бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, антибиотиков, качество молока и закваски.

Лучшей признана продукция производителей «Молочная благодать» (Свердловская область), «Ярмолпрод» (Ярославская область) и «Свитлогорье» (Республика Чувашия), передаёт kp.ru. Она получила высший балл (5).

Далее следуют «Бежин луг» и «Весёлый молочник» (4,89 балла), «Дмитрогорский продукт» (4,82 балла).

Ранее «Росконтроль» отчитался о проверке творожных сыров.