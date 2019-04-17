«Росконтроль» отчитался о проверке творожных сыров

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Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» отчитался о проверке творожных сыров с зеленью, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«Росконтроль» отчитался о проверке творожных сыров
  • РИА Новости

Были изучены образцы Almette, Hochland, Violette, Papa Cheezano, «О'кей» и «Подворья».

Образец плавленого сыра «Подворье» по уровню обсеменённости мезофильной микрофлорой показал превышение в 29 раз. В его содержании также обнаружена значительная примесь немолочного жира (по меньшей мере 26%).

В творожном сыре Papa Cheezano дрожжей оказалось в два раза больше, чем рекомендовано ГОСТом.

В составе образца «О'кей» присутствовала сорбиновая кислота, не указанная на упаковке.

По итогам исследования рекомендованы сыры Hochland и Almette.

Всего эксперты проверили образцы более чем по 20 параметрам качества и безопасности, передаёт Nation News.

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