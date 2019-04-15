В «Роскачестве» рассказали, как выбирать нарезной батон

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В «Роскачестве» дали рекомендации по покупке нарезного батона, сообщает «ПолитЭксперт».
В «Роскачестве» рассказали, как выбирать нарезной батон
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Рекомендуется обращать внимание на внешний вид товара, способность батона восстанавливать форму после нажатия, целостность упаковки, состав изделия, дату изготовления.

По словам экспертов, нужно выбирать батон, имеющий правильную форму и гладкую поверхность.

«Срок годности батонов нарезных в упаковке составляет до трёх суток, батонов без упаковки — 24 часа. Батон в герметичной упаковке может храниться и месяц», — заявил доктор технических наук, профессор, заведующий отделом реологии пищевых сред ФГАНУ НИИХП Валерий Черных. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскачества».

Черных также сказал, что в состав батонов, изготовленных по стандартной рецептуре и классической технологии, не входят специальные добавки — улучшители.

Ранее Nation News сообщал, что «Роскачество» дало рекомендации по выбору мясного фарша.

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