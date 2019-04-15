В «Роскачестве» рассказали, как выбирать нарезной батон

В «Роскачестве» дали рекомендации по покупке нарезного батона, сообщает «ПолитЭксперт».

Рекомендуется обращать внимание на внешний вид товара, способность батона восстанавливать форму после нажатия, целостность упаковки, состав изделия, дату изготовления.

По словам экспертов, нужно выбирать батон, имеющий правильную форму и гладкую поверхность.

«Срок годности батонов нарезных в упаковке составляет до трёх суток, батонов без упаковки — 24 часа. Батон в герметичной упаковке может храниться и месяц», — заявил доктор технических наук, профессор, заведующий отделом реологии пищевых сред ФГАНУ НИИХП Валерий Черных. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскачества».

Черных также сказал, что в состав батонов, изготовленных по стандартной рецептуре и классической технологии, не входят специальные добавки — улучшители.

Ранее Nation News сообщал, что «Роскачество» дало рекомендации по выбору мясного фарша.