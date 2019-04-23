В Сбербанке рассказали о причине сбоя в работе приложения

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, чем был вызван сбой в работе приложения банка в начале апреля.

По его словам, произошедшее не было результатом хакерской атаки. Инцидент связан с ошибкой подрядчика.

«Это точно была не хакерская атака. Это всем известно, была уже публично сказанная информация... Только с сожалением можно говорить, что наш подрядчик допустил ошибки», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Он также отметил, что каких-либо серьёзных рисков в связи с ЧП нет.

8 и 10 апреля сообщалось, что в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошли сбои.

Впоследствии неполадки были устранены.