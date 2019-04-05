Сбербанк опроверг данные об ограничениях приёма купюр в банкоматах

Информация о масштабных ограничениях на приём пятитысячных купюр в банкоматах Сбербанка не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

«Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет», — сказали РИА Новости в банке.

Там отметили, что банкоматы организации надёжно защищены, их регулярно модернизируют в соответствии с требованиями ЦБ.

При этом в кол-центре сказали, что некоторые устройства всё же ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей.

В сентябре исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения об отказе ряда банкоматов принимать пятитысячные купюры.