Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.

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РИА Новости

«Сбой устранён, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой. Пользователи жаловались на проблемы со входом в систему.