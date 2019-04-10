Сбербанк устранил сбой в работе приложения

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Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Сбой устранён, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.

Пользователи жаловались на проблемы со входом в систему.

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