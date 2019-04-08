В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

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Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
  • РИА Новости

По данным портала, неполадки в работе приложения начались примерно в 9:00 мск.

Среди наиболее распространённых проблем — сложности со входом в систему, переводом денег и платежами со счёта.

«Если сейчас у вас не проходят платежи и переводы в «Сбербанк Онлайн» или банкомате, пожалуйста, не беспокойтесь. Наши специалисты уже разбираются с проблемой и всё починят в ближайшее время. Извините за неудобства», — сообщили в Сбербанке.

Ранее Сбербанк опроверг данные об ограничениях приёма купюр в банкоматах.

В сентябре исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения об отказе ряда банкоматов принимать пятитысячные купюры.

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