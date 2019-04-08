В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
- РИА Новости
По данным портала, неполадки в работе приложения начались примерно в 9:00 мск.
Среди наиболее распространённых проблем — сложности со входом в систему, переводом денег и платежами со счёта.
«Если сейчас у вас не проходят платежи и переводы в «Сбербанк Онлайн» или банкомате, пожалуйста, не беспокойтесь. Наши специалисты уже разбираются с проблемой и всё починят в ближайшее время. Извините за неудобства», — сообщили в Сбербанке.
Ранее Сбербанк опроверг данные об ограничениях приёма купюр в банкоматах.
В сентябре исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения об отказе ряда банкоматов принимать пятитысячные купюры.