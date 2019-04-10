В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
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Согласно сервису Downdetector, жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Пользователи сообщают, что не могут войти в приложение ни с телефона, ни с компьютера.
В кредитной организации принесли извинения за доставленные неудобства и посоветовали зайти в приложение после 13:00.
На данный момент приложение по-прежнему работает с перебоями, при входе появляется сообщение об ошибке.
8 апреля в работе мобильного приложения Сбербанка также произошёл сбой.