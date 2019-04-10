В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой. Пользователи жалуются на проблемы со входом в систему, в самом банке советуют воспользоваться приложением позже.

Согласно сервису Downdetector, жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Пользователи сообщают, что не могут войти в приложение ни с телефона, ни с компьютера.

В кредитной организации принесли извинения за доставленные неудобства и посоветовали зайти в приложение после 13:00.

На данный момент приложение по-прежнему работает с перебоями, при входе появляется сообщение об ошибке.

8 апреля в работе мобильного приложения Сбербанка также произошёл сбой.