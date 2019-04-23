Подлодку — носитель «Посейдона» используют в том числе в Арктике
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Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил председатель госкомиссии по приёмке «Белгорода» вице-адмирал Алексей Буриличев.
«С приёмом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике», — сказал он.
По его словам, будет сделано всё, чтобы «корабль был качественно и своевременно испытан».
23 апреля атомную подводную лодку «Белгород» спустили на воду на «Севмаше».
При этом из-за особой секретности проекта фотографировать подлодку было запрещено.
Подробнее — в материале RT.