Подлодку — носитель «Посейдона» используют в том числе в Арктике

Короткая ссылка
Атомная подлодка «Белгород», которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон», будет использоваться в том числе и в Арктике.
Подлодку — носитель «Посейдона» используют в том числе в Арктике
  • © Минобороны РФ

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил председатель госкомиссии по приёмке «Белгорода» вице-адмирал Алексей Буриличев.

«С приёмом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике», — сказал он.

По его словам, будет сделано всё, чтобы «корабль был качественно и своевременно испытан».

23 апреля атомную подводную лодку «Белгород» спустили на воду на «Севмаше».

При этом из-за особой секретности проекта фотографировать подлодку было запрещено.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить