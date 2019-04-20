В ВМФ анонсировали испытания корвета «Гремящий» 

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В Балтийском море 21 апреля пройдут первые испытания новейшего фрегата «Адмирал Катасонов» и головного корвета проекта 20385 «Гремящий».
В ВМФ анонсировали испытания корвета «Гремящий» 
  • © Судостроительный завод "Северная верфь"

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя ВМФ России Игоря Дыгало.

«21 апреля новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» и корвет проекта 20385 «Гремящий» выйдут в море от причалов предприятия «Северная верфь» (Санкт-Петербург) для проведения заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря», — заявил Дыгало.

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