В столице рассказали о внедрении «Московского стандарта +» в поликлиниках

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В столице рассказали о внедрении «Московского стандарта +» во взрослых поликлиниках, сообщает портал мэра и правительства.
В столице рассказали о внедрении «Московского стандарта +» в поликлиниках
  • РИА Новости

«Амбулаторное звено — важнейшее с точки зрения восприятия медицины в нашем городе. Не только в нашем городе, но и в стране. Десятки миллионов обращений, консультаций ежегодно проходят только в Москве», — заявил мэр Сергей Собянин в ходе круглого стола «Новые стандарты московской поликлиники и меры по повышению доступности первичной помощи во взрослых поликлиниках».

Как напомнил Собянин, несколько лет назад был создан стандарт московской поликлиники.

«Московский стандарт +» станет продолжением работы, проведённой в последние годы. Благодаря ему в медучреждениях появились электронная запись, новая регистратура, дежурные врачи, сестринские посты и многое другое.

Также стало известно, что столичные власти намерены капитально отремонтировать 135 поликлиник. Об этом информирует «Утро.ру».

Для пациентов создадут зоны ожидания с удобной мебелью, для врачей обустроят кабинеты с эргономичными рабочими местами.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построили и реконструировали 110 медицинских учреждений с 2010 года.

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