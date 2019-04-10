В Москве планируют модернизировать 135 поликлиник

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В столице намерены модернизировать 135 поликлиник департамента здравоохранения, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве планируют модернизировать 135 поликлиник
  • РИА Новости

Отмечается, что, в частности, изменится планировка зданий медучреждений.

Для пациентов создадут зоны ожидания с удобной мебелью, для врачей обустроят кабинеты с эргономичными рабочими местами.

Также появится современное оборудование в том числе аппараты ультразвуковой диагностики, эндоскопическая техника, системы контроля артериального давления.

«Треть поликлинического фонда будет капитально отремонтирована в ближайшие годы», — уточнил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, слова которого приводит портал мэра и правительства столицы.

Ранее НСН передавала, что в Москве построили и реконструировали 110 объектов здравоохранения с 2010 года.

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