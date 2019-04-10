В Москве планируют модернизировать 135 поликлиник
- РИА Новости
Отмечается, что, в частности, изменится планировка зданий медучреждений.
Для пациентов создадут зоны ожидания с удобной мебелью, для врачей обустроят кабинеты с эргономичными рабочими местами.
Также появится современное оборудование в том числе аппараты ультразвуковой диагностики, эндоскопическая техника, системы контроля артериального давления.
«Треть поликлинического фонда будет капитально отремонтирована в ближайшие годы», — уточнил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, слова которого приводит портал мэра и правительства столицы.
Ранее НСН передавала, что в Москве построили и реконструировали 110 объектов здравоохранения с 2010 года.