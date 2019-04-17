Медведев назвал свалки одной из самых острых проблем России
- РИА Новости
«Одна из самых острых проблем — свалки», — приводит РИА Новости слова главы российского кабинета министров.
По словам Медведева, за прошлый год было ликвидировано 28 наиболее опасных свалок.
При этом в ближайшее время планируется закрыть свалки «Чёрная дыра» и «Игумново» в Дзержинске Нижегородской области, «Красный бор» в Ленинградской области и полигон «Кучино» в Балашихе.
Ранее телеканал «360» передавал, что при внедрении необходимых технологий Россия может отказаться от захоронения мусора.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отчиталась о ликвидации более 70% незаконных свалок за 2018 год.