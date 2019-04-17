Медведев назвал свалки одной из самых острых проблем России

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Проблема свалок остаётся одной из самых острых в стране. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме с ежегодным отчётом правительства.
Медведев назвал свалки одной из самых острых проблем России
  • РИА Новости

«Одна из самых острых проблем — свалки», — приводит РИА Новости слова главы российского кабинета министров.

По словам Медведева, за прошлый год было ликвидировано 28 наиболее опасных свалок.

При этом в ближайшее время планируется закрыть свалки «Чёрная дыра» и «Игумново» в Дзержинске Нижегородской области, «Красный бор» в Ленинградской области и полигон «Кучино» в Балашихе.

Ранее телеканал «360» передавал, что при внедрении необходимых технологий Россия может отказаться от захоронения мусора.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отчиталась о ликвидации более 70% незаконных свалок за 2018 год.

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