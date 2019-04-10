Зарегистрирован Российский экологический оператор
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- РИА Новости
«В ближайшее время мы проведём серьёзный анализ территориальных схем обращения с твёрдыми коммунальными отходами и приступим к формированию единой для всей страны системы работы», — заявил генеральный директор компании Денис Буцаев.
Он уточнил, что необходимо создать стандартизированный федеральный справочник нормативов накопления отходов и скорректировать методологию формирования тарифов на услуги региональных операторов.
Ранее сообщалось, что в России запустят пилотный проект по созданию системы автоматов для сбора использованной тары.
Портал progorod43.ru сообщал, что в Кирове появился Общественный совет по вопросам вывоза твёрдых коммунальных отходов.