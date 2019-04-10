Зарегистрирован Российский экологический оператор

Российский экологический оператор (РЭО) зарегистрирован в налоговых органах, сообщает телеканал «360».

«В ближайшее время мы проведём серьёзный анализ территориальных схем обращения с твёрдыми коммунальными отходами и приступим к формированию единой для всей страны системы работы», — заявил генеральный директор компании Денис Буцаев.

Он уточнил, что необходимо создать стандартизированный федеральный справочник нормативов накопления отходов и скорректировать методологию формирования тарифов на услуги региональных операторов.

Ранее сообщалось, что в России запустят пилотный проект по созданию системы автоматов для сбора использованной тары.

Портал progorod43.ru сообщал, что в Кирове появился Общественный совет по вопросам вывоза твёрдых коммунальных отходов.