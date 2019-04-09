В России запустят пилотный проект по созданию системы автоматов для сбора использованной тары

В 2019 году Российский экологический оператор запустит пилотный проект по созданию системы автоматов для сбора использованной тары — фандоматов. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу РЭО Дениса Буцаева.

«По фандоматам мы рассчитываем, что это будет около трёх населённых пунктов с количеством проживающих более 1 млн человек», — сказал он.

По его словам, РЭО договорился с властями и региональными операторами, что в качестве пилота рассмотрят Нижний Новгород.

В фандоматы можно будет опускать стеклянные бутылки, алюминиевые банки и пластиковые контейнеры, а взамен получать часть денег, потраченных на товар.

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