В России запустят пилотный проект по созданию системы автоматов для сбора использованной тары
- @izbenka
«По фандоматам мы рассчитываем, что это будет около трёх населённых пунктов с количеством проживающих более 1 млн человек», — сказал он.
По его словам, РЭО договорился с властями и региональными операторами, что в качестве пилота рассмотрят Нижний Новгород.
В фандоматы можно будет опускать стеклянные бутылки, алюминиевые банки и пластиковые контейнеры, а взамен получать часть денег, потраченных на товар.
Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кирове появился Общественный совет по вопросам вывоза твёрдых коммунальных отходов.