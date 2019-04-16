Глава РЭО оценил возможность отказа России от захоронения мусора

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Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил возможность отказа России от захоронения мусора, сообщает телеканал «360».
Глава РЭО оценил возможность отказа России от захоронения мусора
  • РИА Новости

«В дальнейшем мы можем прийти к возможному отказу от захоронения мусора как такового и ликвидации полигонов в их традиционном понимании, если для этого у нас будут внедрены все необходимые технологии», — заявил он.

По его словам, некоторые страны уже способны отказаться от захоронения полностью, но не идут на этот шаг из-за экономических предпосылок.

Как считает Буцаев, Россия может создать прибыльную отрасль переработки отходов в сырьё, наладить его экспорт и получать с этого налоги.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор зарегистрирован в налоговых органах.

Портал progorod43.ru сообщал, что в Кирове появился Общественный совет по вопросам вывоза твёрдых коммунальных отходов.

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