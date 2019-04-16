Глава РЭО оценил возможность отказа России от захоронения мусора
- РИА Новости
«В дальнейшем мы можем прийти к возможному отказу от захоронения мусора как такового и ликвидации полигонов в их традиционном понимании, если для этого у нас будут внедрены все необходимые технологии», — заявил он.
По его словам, некоторые страны уже способны отказаться от захоронения полностью, но не идут на этот шаг из-за экономических предпосылок.
Как считает Буцаев, Россия может создать прибыльную отрасль переработки отходов в сырьё, наладить его экспорт и получать с этого налоги.
Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор зарегистрирован в налоговых органах.
Портал progorod43.ru сообщал, что в Кирове появился Общественный совет по вопросам вывоза твёрдых коммунальных отходов.