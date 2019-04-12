В Росприроднадзоре заявили о ликвидации 70% незаконных свалок
- РИА Новости
«За 2018 год Росприроднадзором в результате рейдовых осмотров было выявлено более 40 тыс. незаконных свалок, незаконных мест размещения отходов. На сегодняшний день более 70% из них были ликвидированы», — приводит ТАСС её слова.
Она отметила, что вопрос о способах ликвидации остающихся свалок будет решаться с учётом научных обоснований в рамках федерального проекта «Чистая страна».
Ранее телеканал «360» сообщил, что российский экологический оператор (РЭО) зарегистрирован в налоговых органах.