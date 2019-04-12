В Росприроднадзоре заявили о ликвидации 70% незаконных свалок

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что более 70% из 40 тыс. незаконных свалок в России ликвидированы.
В Росприроднадзоре заявили о ликвидации 70% незаконных свалок
  • РИА Новости

«За 2018 год Росприроднадзором в результате рейдовых осмотров было выявлено более 40 тыс. незаконных свалок, незаконных мест размещения отходов. На сегодняшний день более 70% из них были ликвидированы», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что вопрос о способах ликвидации остающихся свалок будет решаться с учётом научных обоснований в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Ранее телеканал «360» сообщил, что российский экологический оператор (РЭО) зарегистрирован в налоговых органах.

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