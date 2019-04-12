В Ленинградской области могут снизить тариф на вывоз мусора

Короткая ссылка
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл рабочую встречу с представителями СМИ. Обсуждалась в том числе «мусорная реформа», сообщает kp.ru.
В Ленинградской области могут снизить тариф на вывоз мусора
  • РИА Новости

Как заявил глава региона, в пилотном режиме проект работает в Приозёрском районе. С июня в работу планируют включить Выборгский, затем Лужский, после чего предполагается добавлять по району в год, пока реформа не охватит всю область.

По словам Дрозденко, параллельно будет обсуждаться тариф на вывоз мусора.

«Сейчас он установился на уровне шести с небольшим рублей. К зиме, я думаю, посмотрим на нормы потребления, прикинем расходы регионального оператора и примем окончательное решение. Больше тариф точно не станет, а вот меньше вполне может быть», — сказал он.

Также стало известно, что администрацию Балезинского района Удмуртии обязали разработать проект рекультивации свалки у деревни Бурино. Об этом сообщает udm-info.ru. Соответствующее решение принял суд. Вердикт в законную силу пока не вступил.

Ранее в Минприроды рассказали о ходе «мусорной реформы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить