Презентация Ил-112 состоится на МАКС-2019
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«Думаю, что Ил-112 в течение лётных испытаний, которые вы тоже будете видеть на МАКС, покажет мысль «Ильюшина», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин рассказал подробности первого испытательного полёта Ил-112В, который прошёл над Воронежем 30 марта.
Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин рассказал RT, что Ил-112В стал первым с распада СССР военно-транспортным самолётом, разработанным Россией с нуля.