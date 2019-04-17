Презентация Ил-112 состоится на МАКС-2019

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Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112 будет впервые показан в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2019 году. Об этом сообщил замминистра промышленности Олег Бочаров.
Презентация Ил-112 состоится на МАКС-2019
  • © пресс-служба ОАК/ ПАО "Ил"

«Думаю, что Ил-112 в течение лётных испытаний, которые вы тоже будете видеть на МАКС, покажет мысль «Ильюшина», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин рассказал подробности первого испытательного полёта Ил-112В, который прошёл над Воронежем 30 марта.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин рассказал RT, что Ил-112В стал первым с распада СССР военно-транспортным самолётом, разработанным Россией с нуля.

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