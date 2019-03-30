Программа первого полёта Ил-112В полностью выполнена

Генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин заявил,что программа первого полёта лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В выполнена полностью.

«Экипаж программу первого полёта выполнил в полном объёме. Никаких серьёзных вопросов в ходе полёта выявлено не было», — приводит РИА Новости слова Рогозина.

Он отметил, что «Герой России, шеф-пилот Николай Куимов подтвердил высокие качества нового самолёта и поблагодарил конструкторов и завод за прекрасную работу».

При этом он отметил, что программа заводских и государственных испытаний самолёта пока не утверждена.

30 марта новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил над Воронежем свой первый испытательный полёт и успешно приземлился.

Подробнее об испытаниях — в материале RT.