Программа первого полёта Ил-112В полностью выполнена

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Генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин заявил,что программа первого полёта лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В выполнена полностью.
Программа первого полёта Ил-112В полностью выполнена
  • © РИА Новости / ПАО «Ил»/ Армен Гаспарян

«Экипаж программу первого полёта выполнил в полном объёме. Никаких серьёзных вопросов в ходе полёта выявлено не было», — приводит РИА Новости слова Рогозина.

Он отметил, что «Герой России, шеф-пилот Николай Куимов подтвердил высокие качества нового самолёта и поблагодарил конструкторов и завод за прекрасную работу».

При этом он отметил, что программа заводских и государственных испытаний самолёта пока не утверждена.

30 марта новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил над Воронежем свой первый испытательный полёт и успешно приземлился

Подробнее об испытаниях — в материале RT.

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