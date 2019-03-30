Самолёт Ил-112В совершил первый испытательный полёт

Новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил над Воронежем свой первый испытательный полёт и успешно приземлился. Об этом сообщили в пресс-службе «Ильюшина».

«30 марта с взлётно-посадочной полосы аэродрома авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) в воздух поднялся первый опытный образец лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России», — цитирует предприятие РИА Новости.

Там отметили, что полёт прошёл в штатном режиме.

Ранее главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о планах компании по созданию новых военно-транспортных самолётов.

В частности, он сообщил о ведущейся разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».