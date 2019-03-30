«Важный этап для формирования парка»: Ил-112В совершил первый полёт

Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил свой первый полёт. По словам командира экипажа, Героя России Николая Куимова, машина, которая в перспективе должна будет заменить Ан-26, показала себя с хорошей стороны, всё прошло в штатном режиме. В ОАК заявили, что 30 марта подпишут приказ о запуске в производство ещё двух бортов этой модели.

Новый лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил свой первый полёт. Об этом заявили в ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

«Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт 30 марта с взлётно-посадочной полосы аэродрома авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) в воздух поднялся первый опытный образец лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России», — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что командиром экипажа был Герой России, шеф-пилот предприятия Николай Куимов. Он положительно оценил качества самолёта.

«Великолепный самолёт, вопросов к нему нет, полёт прошёл хорошо», — приводит его слова РИА Новости.

Полёт проходил в штатном режиме в сопровождении самолёта-лаборатории Ил-114ЛЛ. Кроме того, до взлёта самолёт прошёл цикл аэродромных проверок всех систем, включая частичный отрыв от земли.

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Приказ о запуске в производство третьего и четвёртого Ил-112В будет подписан в субботу, 30 марта.

«Ещё многое предстоит сделать в этом проекте, но первый полёт — это значит, что проект состоялся​​​. Сегодня мы подпишем приказ о запуске ещё двух машин, которые будут изготовлены и подключены к испытаниям», — цитирует РИА Новости главу Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Экипаж Ил-112В был встречен зампредседателя правительства по ОПК Юрием Борисовым, представителями руководства Минобороны, Министерства промышленности и торговли, а также российских компаний и предприятий, связанных с производством авиатехники.

Создатели отмечают, что этот самолёт не только должен будет заменить своего «одноклассника» Ан-26, которого «он превосходит в два раза по транспортной эффективности», но и сможет конкурировать с лучшими иностранными самолётами этого класса.

«Это важный этап для формирования парка военно-транспортной авиации за счёт поступления новых самолётов, созданных уже в России. Ил-12В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских», — сказал Борисов.

Вице-премьер подчеркнул, что машины будут собираться полностью из отечественных комплектующих и оснащаться «оборудованием на российской элементной базе».

«Наша общая задача — сделать самолёт, который не уступает современным зарубежным аналогам», — отметил Борисов.

Примечательно, что лётные испытания Ил-112В были проведены в день 125-летия со дня рождения советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.

«Потребность оценивается более чем в 100 самолётов»

России нужны более 100 таких самолётов, заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он отметил, что производство Ил-112В позволит загрузить предприятия авиационной промышленности.

«Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении. Потребность оценивается в объёме более 100 самолётов. Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения, что послужит интересам основного заказчика — военного ведомства — и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности. В самолёте использованы только российские узлы и агрегаты, применены ряд новейших технологий», — отметил чиновник.

При этом уникальность Ил-112В состоит в том, что это первый военно-транспортный самолёт, полностью созданный Россией, пояснил военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин.

«Я хочу особо подчеркнуть, что Ил-112В — первый военно-транспортный самолёт, который мы разработали в России с нуля в постсоветский период. До этого мы создавали, но вместе с кем-то. А этот самолёт создал русский авиационный комплекс. В последние годы мы восстанавливаем аэродромы, и нам такого класса самолёты нужны будут как воздух. Потому что у нас огромная территория, её обслуживание возможно только авиацией», — сказал он RT.

Жилин также допустил, что в дальнейшем этот самолёт будет переоборудован под гражданские нужды.

«Времена, когда учёные и промышленники работали сугубо на армию, закончились. Сегодня его позиционировали как военный самолёт, но пройдёт немного времени, и мы услышим, что самолёт Ил-112В передан, условно говоря, каким-то госструктурам», — добавил эксперт.

Отметим, что разработка самолёта началась в первой половине 1990-х годов. Изначально он задумывался как пассажирский. В апреле 2004 года Ил-112В победил в конкурсе Минобороны России по разработке лёгкого военно-транспортного самолёта.

Однако из-за сокращения финансирования сроки разработки и производства самолёта переносились. В мае 2011 года Минобороны России и вовсе решило отказаться от Ил-112В и приобрести семь украинских самолётов Ан-140.

В 2013 году Ил-112В начали рассматривать как перспективную замену Ан-26, разработанному ещё в 1960-е годы. В декабре 2014 года было объявлено о заключении контракта между ПАО «Ил» и Минобороны, первую машину передали на испытания в конце ноября 2018 года.

Именно невозможность договориться о совместном производстве самолётов «Антонова» с Украиной и подтолкнула российских разработчиков к созданию лёгкого транспортника, отметил военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Машину этого класса в наших ВВС ждут очень давно», — подчеркнул он в разговоре с RT.