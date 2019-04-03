Гендиректор «Ильюшина» оценил первый полёт Ил-112В

Никаких серьёзных замечаний к первому опытному образцу лёгкого турбовинтового военно-транспортного самолёта Ил-112В не выявлено, заявил гендиректор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин.

По его словам, первый полёт данной машины стал очень важным событием для авиастроителей.

«Практически все бортовые системы, двигатель, винт — это новейшие отечественные разработки. Вся кооперация, а большая её часть входит в состав госкорпорации «Ростех», смогла на практике продемонстрировать свои передовые технические решения», — сказал Рогозин в беседе с ФАН.

Он отметил, что все стадии полёта были ответственными, а окончательная уверенность появилась после того, как командир экипажа лётчик-испытатель Николай Куимов доложил об успешном выполнении задания.

30 марта новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил над Воронежем свой первый испытательный полёт.