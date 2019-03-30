Эксперт объяснил уникальность нового Ил-112В

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Мария Носулько
Военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал первый испытательный полёт нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В.

«Я хочу особо подчеркнуть, что Ил-112В — первый военно-транспортный самолёт, который мы разработали в России с нуля в постсоветский период. До этого мы создавали, но вместе с кем-то. А этот самолёт создал русский авиационный комплекс. В последние годы мы восстанавливаем аэродромы, и нам такого класса самолёты нужны будут как воздух. Потому что у нас огромная территория, её обслуживание возможно только авиацией», — сказал эксперт.

Жилин также подчеркнул, что самолётостроение несёт за собой целый комплекс положительных сдвигов в двигателестроении, электронике и так далее.

Ранее новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил над Воронежем свой первый испытательный полёт и успешно приземлился

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