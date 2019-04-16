В правительстве поддержали проект об ограничении продажи алкоголя в жилых зонах

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Правительство «концептуально поддерживает» инициативу депутатов Госдумы по ограничению продажи алкоголя в кафе, расположенных в жилых зонах. С текстом отзыва кабинета министров ознакомился RT.
В правительстве поддержали проект об ограничении продажи алкоголя в жилых зонах
  • РИА Новости

Инициатива об ограничении продажи алкоголя в кафе, барах и ресторанах, расположенных вблизи многоквартирных домов, должна быть доработана ко второму чтению, но уже сейчас поддерживается в правительстве, следует из текста отзыва.

Отмечается, что дополнительные ограничения могут «отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных хозяйствующих субъектов» и послужить поводом к их закрытию.

Также в правительстве считают необходимым дополнить пояснительную записку к законопроекту статистикой, которая сможет подтвердить неэффективность уже существующих ограничений в части розничной продажи алкоголя.

«Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению», — сказано в тексте отзыва.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий наделение региональных властей правом ограничивать розничную продажу алкоголя в ресторанах, барах и кафе, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, проблема с продажей алкоголя в жилых домах уже давно актуальна и требует дополнительного регулирования.

«Особенно это заметно по новостройкам — кажется, что количество открываемых алкомаркетов там больше, чем заселённых квартир. Необходимо вводить дополнительные ограничения по количеству, площади торгового зала, наделению алкомаркетов дополнительными функциями (например, по приёму использованных бутылок)», — считает эксперт.

В конце марта Минздрав России подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года.

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