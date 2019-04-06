Продажу алкоголя могут разрешить во всех учреждениях культуры

В Министерстве культуры России выступили с инициативой разрешить продажу алкогольных напитков во всех учреждениях культуры. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных и правовых актов.

Как уточняет ФАН, в настоящее время в России допускается продажа алкоголя в парках, концертных и театральных залах.

По мнению представителей ведомства, подобные ограничения «ущемляют права организаций культуры и их посетителей».

Представитель пресс-службы Минкультуры России в разговоре с РБК указал, что в случае реализации норма будет распространяться на все культурные учреждения страны.

Ирина Антонова, президент ГМИИ имени Пушкина, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» оценила инициативу ведомства.

«Музей — это всё-таки не то учреждение, где стоит это дело вводить. Достаточно в Москве мест, где продаётся алкоголь... У нас же 50% посещений — это дети... Я бы протестовала», — пояснила она.

В мае 2018 года сообщалось, что посетитель Третьяковской галереи нанёс несколько ударов металлической стойкой ограждения по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Злоумышленник порвал холст в трёх местах.

Впоследствии он объяснил свой поступок влиянием алкоголя.