Пятерым попавшим в ДТП под Тулой школьникам потребовалась медпомощь

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После аварии экскурсионного автобуса в Тульской области пятерых школьников доставили в больницу для проведения дополнительного обследования. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Пятеро детей были отправлены в Тульскую детскую областную клиническую больницу для дополнительного обследования», — говорится в сообщении на сайте правительства Тульской области.

Уточняется, что серьёзных угроз здоровью детей нет.

Ранее в администрации Орловской области сообщили, что детей доставят домой в Орёл днём в понедельник.

Вечером 14 апреля экскурсионный автобус со школьниками из Орла съехал в кювет на трассе Калуга — Рязань в Тульской области. В автобусе находились 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.

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