Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Тулой

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Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе Калуга — Рязань в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Автобус Mercedes ехал из Рязани в Орёл, съехал в кювет и опрокинулся на бок. В салоне находились 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительным данным, в результате ДТП никто из детей не пострадал. Уточняется, что одной из сопровождающих женщин помощь была оказана на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.

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