Попавших в ДТП под Тулой школьников доставят домой в понедельник

Школьников, которые ехали в экскурсионном автобусе, попавшем в ДТП в Тульской области, доставят домой в Орёл днём в понедельник. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.

«Все дети размещены в Туле, завтра они будут доставлены в Орёл, организовывать их переезд ночью в плохих погодных условиях нецелесообразно», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

Отмечается, что губернатор Орловской области Андрей Клычков сразу после аварии автобуса с детьми связался с коллегой из Тульской области Алексеем Дюминым.

По данным пресс-службы, дети учатся в лицее № 40 города Орла, на автобусе они ездили на экскурсию в Рязань.

В пресс-службе правительства Орловской области подчеркнули, что губернатор поручил организовать дополнительную проверку всех региональных автобусов, осуществляющих перевозку детей, включая экскурсионные маршруты.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус со школьниками съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе Калуга — Рязань под Тулой. В результате аварии никто из детей не пострадал.