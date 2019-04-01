При столкновении автомобиля с деревом под Тулой погибли пять человек

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В Тульской области в ночь на 1 апреля автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, погибли пять человек.
При столкновении автомобиля с деревом под Тулой погибли пять человек
  • РИА Новости

«Водитель ехал на Ford Mondeo, съехал в кювет с последующим въездом в дерево. Мимо человек проезжал, вызвали ГИБДД. Сотрудники приехали, сначала увидели троих погибших, стали разрезать машину — ещё двоих обнаружили», — приводит РИА Новости слова представителя УМВД Тульской области Андрея Ярцева.

Он отметил, что все погибшие — мужчины в возрасте до 30 лет.

В начале марта сообщалось, что в Тульской области в результате ДТП с участием школьного микроавтобуса восемь детей и двое взрослых получили травмы.

Также URA.RU сообщало, что в Пермском крае предстанет перед судом обвиняемый по уголовному делу о резонансном ДТП.

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