В Тюменской области произошло ДТП с участием автомобиля с подростком за рулём

В Тюменской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada с подростком за рулём, сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

17-летний водитель, неоднократно ездивший без прав по селу Беркут, отправился в школу на машине отца. Инспекторы попытались остановить автомобиль, но подросток проигнорировал их требования. Он решил пересечь федеральную трассу и не пропустил большегруз Volvo. Легковую машину от удара отбросило в кювет.

Школьник не получил тяжёлых повреждений.

Также стало известно, что в Новороссийске произошла авария с участием 17-летнего водителя. По предварительной информации, подросток без прав не справился с управлением автомобиля BMW-318, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель BMW и его 17-летний пассажир были госпитализированы. Впоследствии появилась информация, что пассажир скончался.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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