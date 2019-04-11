В Тюменской области произошло ДТП с участием автомобиля с подростком за рулём
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- РИА Новости
17-летний водитель, неоднократно ездивший без прав по селу Беркут, отправился в школу на машине отца. Инспекторы попытались остановить автомобиль, но подросток проигнорировал их требования. Он решил пересечь федеральную трассу и не пропустил большегруз Volvo. Легковую машину от удара отбросило в кювет.
Школьник не получил тяжёлых повреждений.
Также стало известно, что в Новороссийске произошла авария с участием 17-летнего водителя. По предварительной информации, подросток без прав не справился с управлением автомобиля BMW-318, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero.
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.
Водитель BMW и его 17-летний пассажир были госпитализированы. Впоследствии появилась информация, что пассажир скончался.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Сочи предстанет перед судом экс-полицейский, сбивший насмерть 11-летнюю девочку.