В Сочи предстанет перед судом экс-полицейский, сбивший насмерть 11-летнюю девочку
- РИА Новости
Обвиняемый полностью признал вину. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали материалы в суд.
Инцидент произошёл в феврале в Адлерском районе. Ребёнка сбил ехавший на большой скорости автомобиль Hyundai. Водитель скрылся с места ДТП. Девочка скончалась по дороге в больницу.
Полицейского уволили из органов внутренних дел, передаёт портал «Юга.ру».
Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток на автомобиле сбил женщину.