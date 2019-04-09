В Сочи предстанет перед судом экс-полицейский, сбивший насмерть 11-летнюю девочку

В Сочи предстанет перед судом бывший полицейский, сбивший насмерть 11-летнюю девочку, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на СУ СК России по Краснодарскому краю.

Обвиняемый полностью признал вину. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали материалы в суд.

Инцидент произошёл в феврале в Адлерском районе. Ребёнка сбил ехавший на большой скорости автомобиль Hyundai. Водитель скрылся с места ДТП. Девочка скончалась по дороге в больницу.

Полицейского уволили из органов внутренних дел, передаёт портал «Юга.ру».

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток на автомобиле сбил женщину.