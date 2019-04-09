В Сочи предстанет перед судом экс-полицейский, сбивший насмерть 11-летнюю девочку

Короткая ссылка
В Сочи предстанет перед судом бывший полицейский, сбивший насмерть 11-летнюю девочку, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на СУ СК России по Краснодарскому краю.
В Сочи предстанет перед судом экс-полицейский, сбивший насмерть 11-летнюю девочку
  • РИА Новости

Обвиняемый полностью признал вину. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали материалы в суд.

Инцидент произошёл в феврале в Адлерском районе. Ребёнка сбил ехавший на большой скорости автомобиль Hyundai. Водитель скрылся с места ДТП. Девочка скончалась по дороге в больницу.

Полицейского уволили из органов внутренних дел, передаёт портал «Юга.ру».

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток на автомобиле сбил женщину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить