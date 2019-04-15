В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

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На деревообрабатывающем комбинате в городе Нелидово Тверской области произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«В 21:55 мск поступило сообщение о возгорании на деревообрабатывающем комбинате... Горит здание цеха готовой продукции на площади 1 тыс. кв. метров», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что в 23:54 пожар был локализован.

Пострадавших в результате происшествия нет.

На месте задействованы 79 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка паров метанола на заводе в Нижнем Тагиле пострадал один человек.

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