В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

На деревообрабатывающем комбинате в городе Нелидово Тверской области произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«В 21:55 мск поступило сообщение о возгорании на деревообрабатывающем комбинате... Горит здание цеха готовой продукции на площади 1 тыс. кв. метров», — заявил собеседник агентства. Уточняется, что в 23:54 пожар был локализован. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте задействованы 79 сотрудников МЧС и 23 единицы техники. Ранее сообщалось, что в результате хлопка паров метанола на заводе в Нижнем Тагиле пострадал один человек.