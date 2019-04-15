В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
«В 21:55 мск поступило сообщение о возгорании на деревообрабатывающем комбинате... Горит здание цеха готовой продукции на площади 1 тыс. кв. метров», — заявил собеседник агентства.
Уточняется, что в 23:54 пожар был локализован.
Пострадавших в результате происшествия нет.
На месте задействованы 79 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в результате хлопка паров метанола на заводе в Нижнем Тагиле пострадал один человек.