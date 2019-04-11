Один человек пострадал в результате хлопка паров метанола на заводе в Нижнем Тагиле

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В МЧС по Свердловской области сообщили, что один человек пострадал в результате хлопка паров метанола на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле.
Один человек пострадал в результате хлопка паров метанола на заводе в Нижнем Тагиле
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«11 апреля около 21:00 (19:00 мск) в одном из цехов ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле в ходе технологического процесса произошёл хлопок паровоздушной смеси метанола без последующего горения. Разрушений нет. Пострадал один рабочий, с ожогами госпитализирован», — указывается в заявлении.

Уточняется, что угрозы для работников предприятия, жителей города, а также окружающей среды нет.

Причины произошедшего будет выяснять комиссия предприятия.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.

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