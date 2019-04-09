Прокуратура начала проверку после обрушения на заводе в Дзержинске
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Нижегородской области.
«Будет проверяться документация, выясняться, кто собственник, кто арендаторы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали агентству.
На контроль взято проведение процессуальной проверки на наличие состава преступления.
Ранее при обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек. По данному факту СК начал проверку.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.