Прокуратура начала проверку после обрушения на заводе в Дзержинске

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Прокуратура начала проверку после обрушения кровли цеха на заводе «Химмаш» в Дзержинске. На предприятии намерены проверить документацию и выявить, кто является собственником и арендатором.
Прокуратура начала проверку после обрушения на заводе в Дзержинске
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Нижегородской области.

«Будет проверяться документация, выясняться, кто собственник, кто арендаторы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали агентству.

На контроль взято проведение процессуальной проверки на наличие состава преступления.

Ранее при обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек. По данному факту СК начал проверку.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.

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