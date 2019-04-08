При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
- РИА Новости
Как отмечается, обрушение произошло на площади 3,2 тыс. кв. м.
«Кровля здания обрушилась в неэксплуатируемом цехе завода «Химмаш» в Дзержинске при проведении демонтажных работ. Обрушение произошло на площади 3,2 тыс. кв. м. Один человек погиб», — сообщили в ведомстве.
Ранее на заводе в Нижегородской области произошёл пожар.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.