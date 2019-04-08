При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек

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При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
  • РИА Новости

Как отмечается, обрушение произошло на площади 3,2 тыс. кв. м.

«Кровля здания обрушилась в неэксплуатируемом цехе завода «Химмаш» в Дзержинске при проведении демонтажных работ. Обрушение произошло на площади 3,2 тыс. кв. м. Один человек погиб», — сообщили в ведомстве.

Ранее на заводе в Нижегородской области произошёл пожар.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.

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