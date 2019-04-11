Офтальмологи смогут получить статус «Московский врач»

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В столице расширили список медицинских специальностей, представители которых могут получить статус «Московский врач». Теперь его станут присваивать офтальмологам, передаёт сайт «Москва 24».
Офтальмологи смогут получить статус «Московский врач»
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

Таким образом, количество специальностей достигло 27.

«Сегодня в городских больницах и поликлиниках работают больше тысячи врачей-офтальмологов», — заявил глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, первый этап добровольных оценочных процедур по новой специальности стартует в мае. Офтальмологам предстоит проходить их на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, передаёт портал мэра и правительства.

В дальнейшем список врачей, имеющих право на получение особого статуса, будет снова расширен.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построили и реконструировали 110 объектов здравоохранения с 2010 года.

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