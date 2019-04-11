Офтальмологи смогут получить статус «Московский врач»
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- РИА Новости
Таким образом, количество специальностей достигло 27.
«Сегодня в городских больницах и поликлиниках работают больше тысячи врачей-офтальмологов», — заявил глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По его словам, первый этап добровольных оценочных процедур по новой специальности стартует в мае. Офтальмологам предстоит проходить их на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, передаёт портал мэра и правительства.
В дальнейшем список врачей, имеющих право на получение особого статуса, будет снова расширен.
Ранее НСН сообщала, что в Москве построили и реконструировали 110 объектов здравоохранения с 2010 года.