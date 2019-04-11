В Удмуртии рассказали о разработке законопроекта «О хлебопечении»

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В Удмуртии рассказали о разработке проекта закона «О хлебопечении», сообщает ИА «Удмуртия».
В Удмуртии рассказали о разработке законопроекта «О хлебопечении»
  • © pixabay.com

«На круглом столе мы рассматривали формирование хлебного рынка — по производству хлеба в Удмуртии. Было предложение всё-таки разработать закон о хлебе», — заявил председатель постоянной комиссии Госсовета республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

По его словам, документ определит, что такое хлеб, из чего он должен выпекаться, из каких видов пшеницы, какие допускаются добавки.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роспотребнадзор отчитался о проверках хлеба за девять месяцев 2018 года.

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