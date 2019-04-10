Суд в Москве арестовал имущество Абызова

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Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Отмечается, что в список вошли в том числе 437 млн рублей, два дома, два земельных участка и три квартиры.
Суд в Москве арестовал имущество Абызова
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда Юнону Царёву.

«Судом вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова в сумме более 437 млн рублей, находящихся на расчётных счетах», — уточнила она.

Ранее старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Сергей Степанов рассказал, что со счёта Михаила Абызова пытались снять деньги.

Экс-чиновника арестовали 27 марта, он будет находиться под стражей в следственном изоляторе №2 ФСИН «Лефортово».

Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. 

По данным СК России, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

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