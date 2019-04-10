Суд в Москве арестовал имущество Абызова
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда Юнону Царёву.
«Судом вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова в сумме более 437 млн рублей, находящихся на расчётных счетах», — уточнила она.
Ранее старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Сергей Степанов рассказал, что со счёта Михаила Абызова пытались снять деньги.
Экс-чиновника арестовали 27 марта, он будет находиться под стражей в следственном изоляторе №2 ФСИН «Лефортово».
Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.
По данным СК России, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.