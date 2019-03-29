Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у него нет претензий к работе в кабмине бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.

«Если говорить о самой системе Открытого правительства, то у меня к ней никаких претензий нет, это была серьёзная и вполне важная для страны работа», — сказал Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

По его словам, ему «абсолютно неизвестна» коммерческая деятельность Абызова, однако он слышал о его конфликте с кредиторами. Премьер предположил, что именно он получил «уголовно-правовое развитие».

«Это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует, раз этот конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле — через суд, через иски и так далее», — отметил Медведев.

26 марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Он арестован до 25 мая.

В Кремле заявили, что не могут иметь никакой позиции по делу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что только суд вправе признать экс-министра виновным.