Медведев прокомментировал дело Абызова

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у него нет претензий к работе в кабмине бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Медведев прокомментировал дело Абызова
  • © СК РФ

«Если говорить о самой системе Открытого правительства, то у меня к ней никаких претензий нет, это была серьёзная и вполне важная для страны работа», — сказал Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

По его словам, ему «абсолютно неизвестна» коммерческая деятельность Абызова, однако он слышал о его конфликте с кредиторами. Премьер предположил, что именно он получил «уголовно-правовое развитие».

«Это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует, раз этот конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле — через суд, через иски и так далее», — отметил Медведев.

26 марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Он арестован до 25 мая.

В Кремле заявили, что не могут иметь никакой позиции по делу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что только суд вправе признать экс-министра виновным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить