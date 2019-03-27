Суд арестовал экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, передаёт РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья Наталия Дударь.

Как отмечается, срок установлен до 25 мая.

Ранее сообщалось, что защита предложила за экс-министра залог в 1 млрд рублей.

26 марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, он с соучастниками похитил у нескольких компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.